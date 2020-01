“Ragazzi in aula”, in Consiglio Regionale l’incontro con gli studenti dell’Istituto Borrelli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Consigliere Regionale della Campania, Alfonso Longobardi, Vicepresidente della Commissione Bilancio, ha incontrato presso l’assise Regionale gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ernesto Borrelli” di Santa Maria La Carità. Nell’ambito del progetto “Ragazzi in aula” il Consigliere Alfonso Longobardi ha presieduto la seduta consiliare che ha visto i giovani studenti protagonisti nell’illustrare la bozza di proposta di legge Regionale che hanno redatto sul tema “Adotta un orto”. Con alcune classi dell’Istituto “Borrelli” ha parte alla seduta consiliare anche il corpo docente. Longobardi spiega: «Siamo al fianco dei giovani, così che possano riavere piena fiducia nelle istituzioni. La politica deve essere vicina alle nuove generazioni perché a scuola si formano i cittadini del futuro. Ho rilevato tra docenti e alunni ... Leggi la notizia su anteprima24

