Processo Consip, colpo di scena alla prima udienza. I giudici chiedono di trasferire il procedimento a un altro collegio. Tra gli imputati ci sono Lotti e Del Sette. Si tornerà in aula il 3 marzo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) colpo di scena alla prima udienza del Processo per il caso Consip che vede imputate cinque persone, tra cui l’ex ministro dello Sport ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luca Lotti, e l’ex comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette. I giudici hanno, infatti, disposto il trasferimento del procedimento ad altro collegio fissando al 3 marzo la nuova udienza davanti alla ottava sezione penale del Tribunale di Roma. La decisione dei giudici di Piazzale Clodio è stata però contestata dalle difese degli imputati che hanno presentato un ricorso in Cassazione. Nel Processo, in cui si ipotizzano, a seconda delle posizioni, i reati di favoreggiamento e rivelazione del segreto d’ufficio, sono imputati anche il generale dell’Arma Emanuele Saltalamacchia, all’epoca dei fatti comandante della Legione Toscana, l’ex ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : CASO CONSIP Oggi parte il processo per favoreggiamento a Lotti & C. Nella lista dei pm anche Rosato e il capitano U… - CanioA : RT @dukana2: Oggi parte processo su #Consip e sul #GiglioMarcio e corrotto di #Lotti...??la #Procura chiama a testimoniare #Renzi di ItaliaV… - Siroblue : RT @FQLive: #ULTIMORA #Consip, cambiano i giudici di Lotti: processo slitta al 3 marzo -