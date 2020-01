Palermo: M5S a ministro Sud, ‘a Brancaccio piazza per Don Puglisi e Papa Francesco’ (2) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Adnkronos) – I progetti dell’asilo e della piazza sono stati donati al Comune dal Centro di accoglienza Padre Nostro, fondato proprio da Don Puglisi. “Bisogna continuare con il complesso percorso di rilancio di Brancaccio – affermano i parlamentari – Il finanziamento per l’asilo è stato un primo passo fondamentale, dobbiamo dimostrare che lo Stato vuole essere presente al fianco di quei cittadini che vogliono costruire un futuro per il quartiere”. L'articolo Palermo: M5S a ministro Sud, ‘a Brancaccio piazza per Don Puglisi e Papa Francesco’ (2) CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

