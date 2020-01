Mass Effect sta per tornare in un remaster o in un remake della trilogia originale? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) BioWare non sta vivendo un momento particolarmente felice con un Anthem che attualmente sembra delinearsi come un fallimento e con un futuro sicuramente interessante ma meno roseo rispetto a quello che ci si sarebbe aspettati alcuni anni fa. La compagnia deve dimostrare molto e il nuovo Dragon Age è ancora troppo avvolto nel mistero per permetterci di capire se gli sviluppatori siano in grado di risollevare il proprio nome. In attesa di progetti completamente nuovi perché non dedicarsi a un po' di sano fanservice?L'ultimo tweet pubblicato dal profilo Twitter di BioWare ha alimentato l'hype dei fan dell'universo di Mass Effect. Si tratta di un tuffo nel passato là dove il franchise è iniziato deliziando decine di milioni di giocatori. Un tweet forse innocente ma che ha spinto molti a sperare in qualcosa di più, in un grande ritorno della trilogia originale di Mass Effect in un remaster o ... Leggi la notizia su eurogamer

