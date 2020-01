La pizza al kiwi: abominio o fantasia? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) C’è stato lo «scandalo» (in cucina) della carbonara «alla francese», realmente faticosa da accettare per noi italiani, condita con panna e tuorlo crudo appoggiato sul piatto, ma non è stata la prima e nemmeno l’ultima delle interpretazioni surreali della nostra cucina. La cucina italiana è tanto amata nel mondo quanto copiata, reinventata, abusata, con «errori» clamorosi da parte degli stranieri ai fornelli, tanto per dirne uno: mettere la pasta in una pentola d’acqua fredda e poi, solo poi, accendere l’acqua (qui li abbiamo raccolti tutti). Quello che in questi giorni ha scatenato l’animo dei puristi riguarda la pizza. Perché è vero, lo sappiamo tutti, la pizza non si tocca, per un italiano fa parte del Dna, delle certezze della vita. Siamo riusciti anche a far diventare l’arte della pizza napoletana Patrimonio Unesco, con un disciplinare ben ... Leggi la notizia su vanityfair

