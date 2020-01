Ancona, assolto il padre che soffocò il figlio: era incapace di intendere e di volere (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si è conclusa una parte della vicenda processuale contro Besart Imeri, il padre che nel 2018 soffocò il figlio fino a ucciderlo. Dopo il fatto, aveva dichiarato di non essere stato in lui e in questo senso ha deliberato la Corte d’Appello. L’uomo è stato riconosciuto non in grado di intendere e di volere. Nel 2018 uccise il figlio di 5 anni Era appena iniziato il nuovo anno, quando le cronache si riempirono della triste storia di un bambino di 5 anni ucciso dal padre. Il 4 gennaio 2018, infatti, Besart Imeri salì in macchina col piccolo Hamid e qui lo soffocò tappandogli bocca e naso, fin quando non morì. Il tutto era successo a Cupramontana, paesino in provincia di Ancona.A seguito del fatto, il padre di famiglia fu a lungo interrogato e ammise il fatto, giustificandosi con un’improvvisa “possessione“. Il padre “posseduto” da una forza Ai Carabinieri e agli inquirenti che ... Leggi la notizia su thesocialpost

