Tregua in Libia, Haftar non firma: «Con l’accordo rischio parlamento parallelo» (Di martedì 14 gennaio 2020) Non riesce neanche a Vladimir Putin l’impresa di far firmare un documento congiunto per la Tregua in Libia tra Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar. Il maresciallo della Cirenaica ha deciso di non firmare e ha lasciato di primo mattino Mosca, come riferisce il canale televisivo Al Arabiya e l’agenzia russa Ria Novosti citando fonti libiche. Uno dei motivi per cui Haftar non ha firmato la bozza di accordo sarebbe la concessione fatta al troncone di Tripoli del parlamento libico di sottoscrivere l’intesa. Lo ha confermato all’ANSA una fonte di alto livello dello Lna, l’ esercito Nazionale libico di cui Haftar è comandante generale. Il parlamento libico è insediato a Tobruk e Bengasi ma un cospicuo numero di deputati si riunisce a Tripoli e appoggia il governo del premier Fayez al Sarraj. La firma avrebbe «rappresentato un rischio di legittimazione di un parlamento ... Leggi la notizia su open.online

DaniloToninelli : La tregua di Haftar e i prossimi importanti incontri diplomatici sono il primo importante passo verso una soluzione… - tvsvizzera : Da mezzanotte è entrato in vigore il cessate il fuoco in Libia. E un ruolo importante lo ha svolto anche l'Italia.… - EP_President : Accolgo con grande sollievo l'annuncio di una tregua in Libia. La sospensione delle armi è il primo fondamentale pa… -