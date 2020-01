Pedofilia nella Chiesa, l’ammissione di Preynat: rapporti con 4 o 5 bambini a settimana (Di martedì 14 gennaio 2020) Francia, Pedofilia nella Chiesa. Preynat ammette davanti ai giudici: rapporti con quattro o cinque bambini in una settimana. Pedofilia nella Chiesa, Bernard Preynat torna a parlare degli abusi sui bambini. L’ex parroco, a processo per Pedofilia, ha ammesso di aver avuto rapporti con bambini. Pedofilia nella Chiesa, Preynat: rapporti con quattro o cinque bambini a settimana Alla presenza dei giudici, Bernard Preynat ha ammesso le proprie colpe assumendosi le proprie responsabilità per quanto accaduto tra il 1971 e il 1991, quando avrebbe avuto rapporti con minori. Alla sbarra con l’accusa di Pedofilia, l’ex parroco ha ammesso che per venti anni nel fine settimana aveva rapporti con i bambini durante i campi. Con estrema lucidità l’ex prelato ha fatto anche i numeri di questa tragedia, rivelando che in una settimana poteva avere rapporti con quattro o ... Leggi la notizia su newsmondo

