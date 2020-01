Palermo, l’inchiesta sui “falsi invalidi”: “Soldi e prestazioni sessuali per avere le pensioni” (Di martedì 14 gennaio 2020) Soldi, cesti natalizi e anche prestazioni sessuali. Per una pensione d’invalidità, con tanto di certificazione medica, si era disposti praticamente a tutto. “Ormai ti conoscono tutti nel paese”, diceva un’amica ad Antonino Randazzo. E in effetti il 56enne originario di Terrasini, in provincia di Palermo, era diventato un punto di riferimento. Lui che pensionato ci era diventato ad appena 28 anni – nel febbraio 1991 – a causa di un infortunio sul lavoro. Per la sua notorietà nel 2016 si era candidato al consiglio comunale, ma non era stato eletto. Oggi invece i militari della Guardia di Finanza lo hanno arrestato assieme a Filippo Accardo, 49enne titolare di due Caf, uno a Palermo e un altro a Terrasini. “Sto facendo la lista per quell’amico”, diceva il primo chiedendo “hai altri nominativi?”. “Ora in caso te li ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

