India, perché sono morti più di 100 neonati al mese in un solo ospedale (Di martedì 14 gennaio 2020) Tejash, un bimbo di soli 5 mesi, è tra gli oltre cento neonati morti dall'inizio di dicembre nell'ospedale J.K. Lon a Kota, città dello Stato Indiano di Rajasthan. Un numero di decessi esorbitante anche per il Paese con la più alta mortalità infantile al mondo. I genitori dei bimbi morti denunciano gravi carenze nei servizi ospedalieri e negligenza medica, mentre le autorità difendono il sistema sanitario. Leggi la notizia su fanpage

Prudenza_Le_Mat : @Ingestibile79 Non volermene, ma tu sei scusato per nomea. Come gli indiani dell'India che amano fare gli ingorghi,… - sonoilgrinch : Sa di India perché ci sono tutte le spezie indiane piango sono già piena a mezzo piatto - LaMerlettaia : @lamarti29 a parte in India, dove i tratti occidentali ti fanno guadagnare di default lo status di “americano”, in… -