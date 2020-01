FIPILI Horror Festival 2020: al via i bandi del concorso corti e racconti (Di martedì 14 gennaio 2020) Il FIPILI Horror Festival 2020 si avvicina, al via i concorsi per cortometraggi e racconti, aspettando il Festival della paura tra cinema e letteratura. Il FIPILI Horror Festival 2020, ormai un appuntamento consolidato nel panorama nazionale per gli appassionati del genere, giunge alla nona edizione e apre le iscrizioni per i suoi bandi di concorso. All'insegna del dualismo che caratterizza questa manifestazione sono attive due tipologie di concorso: una per il cinema e una per la letteratura. Il concorso video riservato ai cortometraggi (durata massima 20 minuti), si divide in due categorie: "Horror - thriller" & "fantasy - fantascienza". Per chi ama la scrittura è presente il concorso "La paura fa 90 (righe)" dedicato a racconti brevi, condensati in un massimo di novanta righe ... Leggi la notizia su movieplayer

