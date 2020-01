Bergamo, epidemia di meningite: sei casi in un mese (Di martedì 14 gennaio 2020) C’è un nuovo caso di sepsi da meningococco nel Sebino: un uomo residente nella zona è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non sembrerebbe in pericolo di vita. Grande ansia a Bergamo per il sesto caso di meningite negli ultimi sei mesi. Si tratta di un uomo: marito di Marzia Colosio, la donna … L'articolo Bergamo, epidemia di meningite: sei casi in un mese proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

