Amazon Echo Frames, in arrivo gli occhiali smart con assistente vocale Alexa integrato

Presto anche Amazon sbarcherà nella nicchia di mercato degli occhiali smart, inaugurata anni fa dagli sfortunati Google Glasses ma che ora sembrano star riscuotendo un nuovo interesse. Il colosso di Seattle infatti avrebbe recentemente iniziato a inviare ad alcuni clienti selezionati l'invito per l'acquisto dei suoi imminenti Echo Frames, smart glasses il cui punto di forza maggiore sembra essere l'integrazione dell'assistente digitale. Per acquistarli gli tenti dovranno recarsi alla pagina ufficiale del dispositivo, procedendo poi come per i normali acquisti. Bisogna però affrettarsi perché, come ricorda la stessa Amazon nell'invito, quest'ultimo scadrà dopo sette giorni dall'invio. Per tutto il periodo di pre-release gli occhiali avranno un prezzo di 179,99 dollari, che salirà poi a 250 una volta che siano disponibili alla vendita.

