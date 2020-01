Uomini e Donne, Gemma conosce due nuovi corteggiatori: ecco con chi continuerà ad uscire (Di lunedì 13 gennaio 2020) Chiusa una porta, si apre un portone...anzi due! Gemma Galgani ha concluso i rapporti con Juan Luis solo due settimane fa ma sembra non voler perdersi d'animo e continuare per la sua strada. Per lei arrivano Arrivano Valter e Marcello. Con quest'ultimo la dama ha trascorso una serata nel teatro in cui lei lavora: Mi è venuto a trovare, abbiamo passato del tempo insieme, siamo andati a mangiare. Gli ho detto una cosa molto bella, ho avuto la bellissima sensazione di non essere da sola in mezzo alla strada. Mi ha accompagnata verso casa. E' stato molto diretto, mi ha detto che la nostra conoscenza sarebbe finita lì perché ha detto che mi vedeva in maniera decisamente diversa rispetto a come mi vedeva in trasmissione. Valter in studio afferma di aver cambiato idea, Gemma viene presa in contropiede e rimane sorpresa, ma preferisce non proseguire la frequentazione con l'uomo. Piuttosto, ... Leggi la notizia su blogo

noemiofficial : Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione, diceva Marilyn, ma le donne che pensano di… - rampi : Onore al coraggio delle donne e degli uomini di #Teheran in piazza contro il regime. #Iran libero e democratico.… - FiorellaMannoia : ?? @luca_paladini4 @amrefit Fiorella Mannoia a TPI: “Il mio viaggio in Kenya con Amref, dove gli uomini combattono… -