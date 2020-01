Processo Ruby Ter, testimone: “Berlusconi cavalcato a turno dalle ragazze” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Processo Ruby Ter, arriva la testimonianza dell’agente Francesco Chiesa Soprani Continuano le udienze sul Processo Ruby ter che vede coinvolto in prima persona Silvio Berlusconi. Oggi il giudice ha ascoltato la testimonianza di Francesco Chiesa Soprani, agente del mondo dello spettacolo, che ha raccontato alcune confidenze fattegli dalle Olgettine su quanto accadeva alle feste di … L'articolo Processo Ruby Ter, testimone: “Berlusconi cavalcato a turno dalle ragazze” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

