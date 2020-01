Oscar 2020: i grandi esclusi dalla corsa ai premi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le nomination agli Oscar 2020 hanno portato a delle esclusioni illustri in molte categorie, ecco le più inattese. Le nomination agli Oscar 2020 hanno anche alcuni illustri film esclusi e assenze nelle varie categorie, alcune che hanno sorpreso i critici e gli spettatori che hanno commentato online la situazione. La categoria che ha causato online molte critiche e qualche polemica è quella legata al premio come Miglior Regista che non vede tra i candidati Greta Gerwig, nonostante il suo Piccole Donne sia riuscito a ottenere 6 nomination, essendo in corsa anche come Miglior Film. Tra gli esclusi di questi Oscar 2020 c'è anche il film The Farewell - Una bugia buona e la sua protagonista Awkwafina, nonostante i ... Leggi la notizia su movieplayer

