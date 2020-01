Infortunio Demiral, brutte notizie anche per la Juve: l’esito degli esami (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Demiral– La Juventus ha pubblicato una breve nota, nel suo profilo ufficiale, relativa all’esito degli esami effettuati dal difensore bianconero dopo la brutta caduta di ieri. “Nel corso della partita di ieri sera – si legge – Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. Infortunio Zaniolo, è polemica! “Complimenti alla FIGC, compiuto un delitto” FOTOGALLERYL'articolo Infortunio Demiral, brutte notizie anche per la Juve: l’esito degli esami CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… - DiMarzio : #Juventus, esami in corso per #Demiral: gli aggiornamenti ?? - forumJuventus : ??Primo cambio per la Juve Out Demiral (infortunio) In de Ligt Forza @Merihdemiral !?????????? #RomaJuve 0-2 -