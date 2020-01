Circolazione ferroviaria di Roma in ripresa dopo guasto a Termini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – Sta tornando progressivamente alla normalita’, dalle 8.35, la Circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, rallentata dalle 6.55 per un inconveniente tecnico agli impianti di Circolazione di Roma Termini. Cosi’ in un comunicato le Ferrovie dello Stato Italiane. L'articolo Circolazione ferroviaria di Roma in ripresa dopo guasto a Termini proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

