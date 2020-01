C’è una tregua in Libia (Di lunedì 13 gennaio 2020) (foto: Kirill Kukhmar/Getty Images) Sembra reggere la tregua nella guerra in Libia, seppur con minime violazioni da entrambe le parti, dopo che lo scorso 8 gennaio Russia e Turchia – nonostante supportino fazioni rivali: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sostiene al-Sarraj, mentre il governo russo è vicino al generale Khalifa Haftar – avevano fissato dalla mezzanotte di domenica 12 il cessate il fuoco fra le milizie in conflitto. Anzi, potrebbe avviarsi addirittura a una svolta definitiva: il presidente russo Vladimir Putin ha infatti convocato oggi a Mosca il capo del governo di unità nazionale e il maresciallo, uomo forte della Cirenaica, per ufficializzare un accordo sul cessate il fuoco tra le truppe. Il tutto avviene dopo ben nove mesi di scontri. La firma potrebbe rappresentare così un primo grande passo verso la risoluzione diplomatica della crisi libica. Secondo il ... Leggi la notizia su wired

