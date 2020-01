Besana Brianza: disabile chiedeva aiuto ma poi derubava chi le dava una mano (Di lunedì 13 gennaio 2020) I carabinieri di Besana in Brianza hanno eseguito l’arresto (ai domiciliari) di una donna di 44 anni, invalida e non deambulante, ritenuta responsabile di 7 episodi di furto con destrezza e truffa. La donna era solita avvicinare le proprie vittime chiedendo un passaggio in auto o un aiuto per superare qualche ostacolo. Otteneva subito attenzione e un aiuto dalle persone a cui si rivolgeva. Ma nel momento in cui le persone si avvicinavano per aiutarla, la la donna riusciva con destrezza ad impossessarsi degli effetti personali: portafogli, denaro contante, carte bancomat e libretti degli assegni. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Besana Brianza: disabile chiedeva aiuto ma poi derubava chi le dava una mano - - DavideFuma : @andreabeltrama @Lukish25 @Segattandrea Io le ho fatte le varie Teglio, Cosio, Sondrio, Morbegno con la Prima Divis… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Educatore Primavera e Infanzia, sostegno e competenza lingua inglese: Per scuola dell'infanzia e sez… -