Sci alpino, Coppa del Mondo Altenmarkt 2020: Federica Brignone va “all in” nella combinata (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo la discesa libera disputata ieri che ci ha regalato grandi soddisfazioni, va a calare il sipario sul fine settimana di Altenmarkt, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista denominata Kälberloch le protagoniste del Circo Bianco saranno impegnate in una prova unica nel suo genere, come la combinata. Si inizierà alle ore 9.15 con la prima manche, ovvero il supergigante, quindi alle ore 11.45 si deciderà la gara con lo slalom. Una competizione che premierà l’atleta più polivalente e che, in questa stagione, è all’esordio assoluto. La combinata della Val d’Isere in calendario il 22 dicembre, infatti, è stata cancellata per il maltempo (esattamente come un anno fa) che si era abbattuto sulla pista Oreiller-Killy. Chi sarà, quindi, la grande favorita della prova conclusiva del weekend di Altenmarkt? Su tutte non possiamo che ... Leggi la notizia su oasport

