Prove tecniche per LG G8 ThinQ: Android 10 dal gestore Sprint (Di domenica 12 gennaio 2020) Si vede un po' di luce per LG G8 ThinQ, che vede predisporre il rilascio di Android 10 negli USA tramite il gestore Sprint (l'upgrade si riferisce agli esemplari serigrafati dal suddetto operatore telefonico, che sappiamo operare in America). Come riportato da 'phonearena.com', ci hanno pensato alcuni utenti su Reddit a farsi avanti, facendosi portavoce della bella novità. LG G8 ThinQ abbraccia finalmente Android 10, l'ultima major-release dell'OS mobile di Google, anche se relativamente ai brandizzati Sprint. Si tratta di un buon inizio, che potrebbe presto aprire le porte all'upgrade anche nell'ambito di altri gestori telefonici. Questo significa che un giorno di questi, non troppo lontano, Android 10 farà capolino anche a bordo degli LG G8 ThinQ italiani (sarebbe anche l'ora visto che si sta parlando dell'ultimo top di gamma del brand coreano, e che non passerà troppo tempo ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Prove tecniche per #LGG8ThinQ: Android 10 dal gestore Sprint - antoniobeverell : Prove tecniche con Osmo Mobile 3. - TayyabaWaqas94 : RT @kallac_carta: Prove tecniche di primavera.. -