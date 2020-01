Pechino sostituisce il suo rappresentante a Hong Kong (Di domenica 12 gennaio 2020) Il 2020 ad Hong Kong non è iniziato in modo sereno. La notte di San Silvestro è stata un’ennesima notte di guerriglia urbana e di disordini. In migliaia si sono radunati nelle piazze per salutare il nuovo anno, dal quartiere della finanza, al lungomare, a Lan Kwai Fong, popolare luogo di ritrovo della vita notturna, ed i festeggiamenti si sono trasformati rapidamente anche in un’occasione di protesta. A Victoria Harbour i manifestanti hanno fatto il conto alla rovescia intonando: “10,9: liberate Hong Kong, la rivoluzione è adesso!” mentre i cellulari si accendevano all’unisono. Ovunque sono comparsi striscioni inneggianti alle elezioni libere in città, a un’ indagine indipendente sulle azioni repressive della polizia negli ultimi mesi e all’amnistia per i 6500 detenuti fermati a seguito delle proteste. Gruppi di dimostranti nel distretto di Mong Kok hanno dato fuoco ... Leggi la notizia su it.insideover

