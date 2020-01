Meteo 15 giorni, L'INVERNO c'è e si farà sentire (Di domenica 12 gennaio 2020) Meteo 15 giorni, L'INVERNO c'è e si farà sentire *POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 25 GENNAIO* La prima metà di gennaio non verrà certo ricordata per l'INVERNO, piuttosto verrà ricordata per la presenza dell'Alta Pressione e per le grandi anomalie che stanno coinvolgendo ampie zone del vecchio continente. Statisticamente, lo sappiamo, le "secche" di gennaio fanno parte del gioco così come sappiamo che il mese più propizio all'INVERNO - dalle nostre parti - è febbraio. Qualche cenno in tal senso sta già arrivando, difatti i modelli matematici di previsione ci suggeriscono un cambiamento Meteo climatico importante nell'ultima decade mensile. L'Alta Pressione dovrebbe migrare verso ovest, tornando in Atlantico, per proiettarsi successivamente verso nord. L'allungamento lungo i meridiani non farà altro che incentivare la risposta fredda artica, con un'irruzione che ... Leggi la notizia su meteogiornale

