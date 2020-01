Il candidato leghista in Calabria parla di ‘complotto’ contro di lui per la diffusione del suo video a mo’ di Scarface (Di domenica 12 gennaio 2020) Fare un passo indietro: no. Passare al contrattacco: sì. Alfio Baffa, candidato della Lega in Calabria (con le elezioni regionali in programma il prossimo 26 gennaio), parla di un complotto dietro a quel video che lo immortala sdraiato nella sua vasca idromassaggio fumando un sigaro. Una scena che ricorda molto da vicino quella di Scarface, con Tony Montana ripreso nel compiere gesti molto simili. Secondo l’imprenditore, ora candidato con il Carroccio, quel filmato è diventato virale solamente ora perché il suo nome si è legato alla Lega. LEGGI ANCHE > Il candidato della Lega in Calabria che, dalla vasca da bagno, manda i saluti al gruppo ‘revenge porn’ Quel filmato è stato inviato dallo stesso Alfio Baffa in una chat Whatsapp – condivisa con alcuni suoi amici – dal titolo ‘Revenge Porn’. Il candidato leghista in Calabria ha provato a spiegare come quel nome fosse ... Leggi la notizia su giornalettismo

