Genova, incidente nella notte, auto prende fuoco, morti due giovani (Di domenica 12 gennaio 2020) E' successo in corso Europa, la strada chiusa fino alle prime ore del mattino, ferita una terza persona Leggi la notizia su repubblica

Agenzia_Ansa : Due morti carbonizzati in incidente stradale a Genova. L'auto su cui viaggiavano si è capovolta. Una terza persona… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Due morti carbonizzati in incidente stradale a Genova. L'auto su cui viaggiavano si è capovolta. Una terza persona è stat… - Marco_chp1 : RT @Agenzia_Ansa: Due morti carbonizzati in incidente stradale a Genova. L'auto su cui viaggiavano si è capovolta. Una terza persona è stat… -