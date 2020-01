Di Maio sulla Libia: proposta nobile ma fragile. Anzi fragilissima (Di domenica 12 gennaio 2020) Nell’interessante intervista rilasciato al bravo Ilario Lombardo de La Stampa il nostro Ministro degli Esteri Luigi Di Maio torna a parlare diffusamente di Libia (come è giusto che sia) e lo fa lanciando una proposta suggestiva: la creazione di un contingente militare internazionale di “pacificazione” da inviare laggiù per stabilizzare la situazione ed evitare nuovi sanguinosi conflitti.Di Maio utilizza come termine di paragone in positivo quello del contingente Unifil che opera nel sud del Libano (e che da moltissimi anni vede dispiegato un robusto contributo italiano sia in termini di truppe che di mezzi), avendo cura di precisare che dovranno essere la autorità libiche a chiederne l’intervento e però mantenendo una certa ambiguità tra l’ipotesi di un contingente Onu ed uno dell’Unione Europea.Ebbene questa ... Leggi la notizia su huffingtonpost

