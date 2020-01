Amici 19, rivoluzione tra eliminazioni con Michelangelo che va via tra le lacrime e new entry, la commissione dei giornalisti incorona gli allievi più bravi. Ecco chi (Di domenica 12 gennaio 2020) Grandi novità nella scuola più famosa d’Italia. Al rientro dalla pausa natalizia, ad “Amici di Maria De Filippi” (che ha totalizzato un buon dato negli ascolti con 2.857.000 spettatori e il 18.4% di share) salta qualche banco tra eliminazioni e new entry. Se in settimana è arrivato il ballerino Ayoub a sostituire Giorgia, durante l’appuntamento del sabato pomeriggio i cambiamenti non sono stati pochi. Il ballerino Giuseppe ha lasciato il suo posto per far entrare la ballerina di danza classica Karina, che ha affascinato tutti con la sua grazia ed agilità. Sul versante del canto il colpo di scena. Michelangelo, uno dei preferiti della classifica Web, ha perso la sfida diretta contro Francesca, che con la sua personalità e il suo stile ha convinto il giudice esterno, il produttore Adriano Pennino, a darle una possibilità dentro la scuola. Michelangelo ha lasciato la scuola in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

