Ricerca: le università sono il motore di scienza e tecnologia in Cina (Di sabato 11 gennaio 2020) In Cina la Ricerca è un aspetto ormai di primaria importanza, basti pensare che nel 2019, 144 tra college e università cinesi sono stati premiati per aver preso parte ai 198 progetti vincitori di premi scientifici di alto livello, pari a oltre l’80% dei 239 progetti complessivamente premiati nell’anno appena concluso. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione cinese. L’università di Nankai e l’università di Beihang hanno ricevuto i primi premi, rispettivamente lo State Natural Science Award e lo State Technological Invention Award, per aver coordinato i due progetti vincitori. Inoltre 127 i progetti generali, realizzati da college e universita’, sono stati premiati con lo State Scientific and Technological Progress Award. Il ministero dell’Istruzione sottolineato che la percentuale dei progetti premiati guidati dalle università è sempre ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Quirinale : #Quirinale: L’onorevole Lucia Azzolina, nuovo Ministro dell'Istruzione, e il professor Gaetano Manfredi, nuovo Mini… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT questo pomeriggio ha partecipato al Quirinale alla cerimonia di giuramento del Minis… - MiurSocial : Questo pomeriggio al Quirinale la Ministra dell’Istruzione @AzzolinaLucia e il Ministro dell’Università e della Ric… -