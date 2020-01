Maurizio Costanzo difende Rita Pavone: "È giusto che sia a Sanremo" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Gianni Nencini Maurizio Costanzo difende Rita Pavone dopo le recenti polemiche per la sua partecipazione a Sanremo: "È la storia della canzone italiana ed è giusto che sia sul palco dell’Ariston" Anche Maurizio Costanzo ha scelto di scendere in campo per supportare Rita Pavone, dopo le recenti polemiche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo: "È la storia della canzone italiana ed è giusto che sia sul palco dell’Ariston". Durante la puntata speciale del 6 gennaio de I Soliti Ignoti, Amadeus - direttore artistico e conduttore del settantesimo Festival di Sanremo - ha annunciato, a sorpresa, che alla gara musicale prenderanno parte anche Rita Pavone e Tosca. Il nome dell'ex Gianburrasca della televisione italiana, però, ha scatenato forti polemiche per alcune dichiarazioni della diretta interessata, ritenute troppo "sovraniste" o "filo-leghiste". Rita Pavone è stata ... Leggi la notizia su ilgiornale

MarioManca : Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, che partecipa a un programma di Milly Carlucci. Tipo che è più proba… - recifar : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Alectia, abbatta le luci in talotto”. L’Amazon Echo di Maurizio Costanzo si toglie la vita - di Pablo Quiri… - elvise1657 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Alectia, abbatta le luci in talotto”. L’Amazon Echo di Maurizio Costanzo si toglie la vita - di Pablo Quiri… -