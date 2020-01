Iran, aereo abbattuto: “Un soldato ha colpito senza ordine” (Di sabato 11 gennaio 2020) Continuano a emergere nuove verità in merito all’aereo abbattuto in Iran lo scorso mercoledì. Sembra che un soldato abbia agito in maniera indipendente, sparando senza averne avuto ordine, a causa di un intoppo nelle comunicazioni. Lo ha riferito il generale Iraniano della forza aerea delle Guardie della rivoluzione, Amirali Hajizadeh. I Guardiani della rivoluzione Iraniani si sono assunti la “piena responsabilità” dell’abbattimento dell’aereo ucraino schiantatosi mercoledì vicino a Teheran. In un discorso diffuso dalla tv di Stato, il generale Amir Ali Hajizadeh ha affermato che la sua unità è responsabile; ha aggiunto che, quando ha appreso dell’abbattimento e della morte di tutti i 176 passeggeri a bordo, “avrebbe voluto essere morto”. Le forze armate di Teheran hanno spiegato di aver scambiato il velivolo commerciale per un ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

