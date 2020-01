Inter-Atalanta 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | Golsens | Handanovic come Superman

Inter-Atalanta 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Go(l)sens, Handanovic come Superman, Palomino comodino (Di sabato 11 gennaio 2020) Inter-Atalanta – Pareggio per 1-1 nell’anticipo serale della diciannovesima giornata di Serie A. Bella gara tra le due squadre nerazzurre del nostro campionato. Inizio sprint dell’Inter con un palo di Lukaku (a gioco fermo per un irregolarità). Vantaggio qualche istante dopo con Lautaro Martinez, l’Atalanta risponde alla grande nella ripresa. Palo di Malinovskyi, poi gol di Gosens. Traversa di Gomez (anche qui a gioco fermo). Muriel ha il pallone del vantaggio dagli undici metri ma si fa parare il rigore da Handanovic, il nostro migliore in campo. Inter (3-5-2): Handanovic 8 – La sua presenza è imprescindibile per i nerazzurri, ci mette sempre una pezza e nega la vittoria all’Atalanta parando il penalty a Muriel: Superman. Godin 6 – Chiamato a sostituire Skriniar lo fa bene, senza particolari sbavature: VECCHIA GUARDIA. de Vrij 6 – ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

