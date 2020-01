Incidente in montagna a Pampeago, morto uno sciatore di 39 anni (Di sabato 11 gennaio 2020) sciatore morto sulla pista nera di Pampeago. Il 39enne ha perso il controllo degli sci precipitando per circa settanta metri. Inutili i soccorsi. Pampeago – sciatore di 39 anni morto sulla pista nera di Pampeago. L’ennesima tragedia in montagna è avvenuta nella mattinata di sabato 11 gennaio Il turista era impegnato nella discesa quando improvvisamente ha perso il controllo degli sci precipitando per circa settanta metri. Immediata la chiamata ai soccorsi ma per l’uomo non c’era ormai più niente da fare. Il magistrato ha autorizzato l’autopsia sul corpo della vittima per provare ad accertare meglio le cause della morte. Sotto shock le persone che si trovavano sulla pista. Nelle prossime ore ci potrebbero essere i primi interrogatori. sciatore morto sulla pista nera di Pampeago La nuova tragedia ha colpito la pista nera di Pampeago. Uno ... Leggi la notizia su newsmondo

