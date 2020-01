Carabiniere si suicida con la pistola d'ordinanza in servizio (Di sabato 11 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Un Carabiniere di 45 anni si è tolto la vita con la pistola d'ordinanza al'interno degli uffici del Noe di Pescara. Nessuna lettera di addio Si è sparato un colpo sordo con la pistola d'ordinanza morendo nel giro di pochi, concitatissimi minuti. È la tragedia che ha investito un Carabiniere del comando ambientale di Pescara nella mattinata di sabato 11 gennaio mentre era in servizio. Non avrebbe mai mostrato alcun segno di malessere o sofferenza eppure, la sua vita è terminata con un epilogo decisamente drammatico: il suicidio. Per ragioni ancora sconosciute, il militare di 45 anni, originario del pescarese, ha deciso di farla finita senza lasciare alcuna traccia sulla motivazioni che lo hanno indotto a compiere il terribile gesto. Secondo quanto ricostruito dalla testata d'informazione online Il Pescara, l'uomo è arrivato presso gli uffici del Noe (Nucleo ... Leggi la notizia su ilgiornale

