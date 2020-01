Calciomercato Inter, Giroud ad un passo: l’offerta dei nerazzurri (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Inter è sempre più vicina a Giroud: l’attaccante francese ha detto sì, il Chelsea pronto ad abbassare le pretese iniziali L’Inter è ormai ad un passo da Olivier Giroud, atteso in Italia per la prossima settimana. Il club nerazzurro ha già strappato il sì dell’attaccante francese e, finalmente, è vicina un’intesa anche con il Chelsea. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la distanza tra le parti è sempre più sottile, con gli inglesi che avrebbero abbassato le pretese iniziali. L’Inter, dal canto suo, ha messo sul tavolo un’offerta da 5 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen può arrivare a Milano nelle prossime ore: l’Inter ci prova seriamente per il danese e… - FabrizioRomano : #Inter incontro in sede con gli agenti di Olivier Giroud: accordo totale con il giocatore sul contratto per 2 anni… - FabrizioRomano : Marotta conferma la linea dell’Inter per Arturo Vidal: “Dipende da tanti fattori, è un giocatore importante per noi… -