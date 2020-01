Va in commissariato per chiedere informazioni: arrestato un latitante (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roberto Chifari latitante da cinque anni è stato arrestato una volta arrivato in commissariato per chiedere informazioni La storia sembra paradossale e fa anche un po' sorridere, ma è tutto vero. arrestato latitante dopo essersi presentato in commissariato per chiedere informazioni sulla propria posizione. È la storia di un giovane ricercato che è stato arrestato nel momento in cui è entrato nel commissariato di Polizia di Adrano, in provincia di Catania. Per raccontare meglio questa storia è necessario però, riavvolgere il nastro e partire dall'inizio della vicenda. Un giovane di 24 anni era ricercato da cinque anni in tutto il territorio italiano. Dal 2015 aveva fatto perdere le sue tracce ed era ricercato per associazione per delinquere finalizzata ai delitti contro il patrimonio, rapina in concorso, sequestro di persona, porto abusivo di armi in luogo pubblico, furto con ... Leggi la notizia su ilgiornale

