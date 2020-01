Suits 8, su Netflix in streaming da oggi! (Di venerdì 10 gennaio 2020) Suits 8 arriva su Netflix dal 10 gennaio 2020: disponibile in streaming tutti gli episodi dell'ottava stagione del legal drama di USA Network! Suits 8 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi dell'ottava e penultima stagione della serie tv ambientata a New York tra gli avvocati della Pearson Hardman e non solo. Suits raccontava originariamente la storia di Mike Ross, uomo brillante che però non ha finito il college. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare avvocato, ma dovendosi prendere cura di sua nonna malata non ha potuto terminare gli studi. Grazie alla sua intelligenza e alla sua memoria fotografica, Mike tira avanti risolvendo test per conto di terze persone. Un giorno, ... Leggi la notizia su movieplayer

Frances93014423 : @ManuFiku Non avete visto #Suits , la serie tv su #Netflix - gigipaulsen : NETFLIX ITALIA HA MESSO SOLO LA 8A DI SUITS MA VAFFANCULOOOOOOOOOOOO - allysmaine : hanno messo solo 10 episodi della s8 di suits su netflix -