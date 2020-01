Rita Rusic, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rita Rusic, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020: carriera e vita privata Rita Rusic è stata la prima concorrente ufficiale ad essere annunciata per questo Grande Fratello Vip 2020. L’ex di Cecchi Gori prende parte all’edizione 4 del GF, condotta da Alfonso Signorini. Sulle poltrone rosse in qualità di opinionisti vedremo Wanda Nara e Pupo. Ma cosa sappiamo su Rita Rusic? Qual è stata la sua carriera e perché è diventata famosa? Grande Fratello Vip 2020, tutti i concorrenti della quarta edizione Rita Rusic, chi è la concorrente del GF Vip Rita Rusic è nata a Parenzo, nel 1960, ed è conosciuta nel mondo del cinema come attrice ma soprattutto come produttrice. Il suo lavoro più Grande, premiato anche agli Oscar, è stato La vita è bella, con Roberto Benigni. Rita è stata sposata con Vittorio Cecchi Gori e il loro matrimonio, partito il 1982, è durato fino al 2000. ... Leggi la notizia su tpi

