Riceve pochi like su facebook: si toglie la vita a 19 anni. “Per lei erano importanti” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tragedia a Durham per la morte di una ragazza di 19 anni, Chloe Davison, che si sarebbe suicidata nella sua abitazione. È stata la sorella a raccontare la vicenda alla stampa locale. Jade ha ammesso che la sorella ha lottato per anni contro una forma d’ansia provocatogli dai social network. Secondo quanto raccontato dalla sorella, Chloe era costantemente alla ricerca dell’approvazione da parte dei suoi follower sui social network. Un “ruolo importante” nella sua vita giocato tutto lì, ovvero sui social. Una continua sfida, una rincorsa sfrenata fino all’ultimo like e sospiro di vita. “Sono assolutamente devastata. Non ho nemmeno le parole per descrivere il dolore. Chloe era la migliore amica e non so che cosa farò senza di lei“. Le parole sono davvero strazianti e nessuno riesce ancora a metabolizzare il duro colpo. Chloe, giovanissima, muore perché condannata da lei stessa agli ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

