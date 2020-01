Non perculate sempre Di Maio, c’è pure Area Carfagna (Di venerdì 10 gennaio 2020) In attesa di avere anche noi il nostro diritto di tribuna e di poterci sollazzare come in un palco all’opera guardando le capriole della politica, va preso atto che sì: quando è troppo è troppo. La lezione, che accettiamo con francescana umiltà, l’ha impartita ieri dall’alto scranno del Fatto Salvat Leggi la notizia su ilfoglio

CEmotivo : RT @loglady29: raga comunque mi fate morire quando perculate i nuovi che shippano sana con elia perché “non si sono mai parlati” e poi lo s… - probablyros : RT @loglady29: raga comunque mi fate morire quando perculate i nuovi che shippano sana con elia perché “non si sono mai parlati” e poi lo s… - loglady29 : raga comunque mi fate morire quando perculate i nuovi che shippano sana con elia perché “non si sono mai parlati” e… -