Leonardo DiCaprio ha salvato la vita a un uomo caduto in mare

Adesso è anche un eroe! Leo DiCaprio lo scorso 30 dicembre ha contribuito a salvare la vita di un uomo che, ubriaco, era caduto in mare da una nave da crociera. Il premio Oscar, come rivelato dal Sun, era in vacanza con gli amici e la fidanzata Camila Morrone su una barca a largo di St. Barts, quando è venuto a conoscenza di una chiamata d'emergenza: si stava cercando un marinaio francese caduto in acqua da una nave Club Med. «Leo, i suoi amici e il loro capitano della barca hanno deciso di unirsi alla ricerche e i loro sforzi hanno contribuito a salvare la vita dell'uomo», ha ...

