Da febbraio Whatsapp non funziona su alcuni smartphone: ecco quali (Di venerdì 10 gennaio 2020) Whatsapp, da febbraio 2020 non funziona su certi smartphone: ecco quali Non si è fatto nemmeno in tempo a memorizzare i sistemi operativi e i modelli di smartphone che hanno smesso di supportarlo a gennaio, che già per Whatsapp e per milioni di consumatori c’è un nuovo problema: da febbraio 2020 la popolare app di messaggistica non funziona su altri modelli e dispositivi. Con gli ultimi aggiornamenti, infatti, alcuni modelli (sicuramente obsoleti, ma di cui molti utenti – soprattutto i più anziani – potrebbero essere ancora in possesso) smetteranno di essere compatibili con l’app di Whatsapp. Secondo le indiscrezioni, stiamo parlando di quei cellulari che montano un sistema operativo Android 2.3.7. o iOS8 nel caso di iPhone. Oltre, ovviamente, a tutte le versioni precedenti. Chiunque sia in possesso di smartphone che hanno in dotazione questi sistemi operativi, ... Leggi la notizia su tpi

