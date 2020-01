Boscoreale, ponte via Pompei: riqualificazione per il rilancio dell’area (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Grazie all’impegno di ‘Sviluppo e Territorio’, il Movimento politico fondato da Alfonso Longobardi, e col sostegno del locale club cittadino, coordinato da Bruno Cammarota, importanti notizie giungono oggi per i cittadini di Boscoreale. Cammarota spiega: “Il ponte di via Pompei che sovrasta la strada è inutilizzato da anni dalla Circumvesuviana e va abbattuto. Grazie al sostegno del Consigliere regionale Alfonso Longobardi abbiamo avviato una proficua sinergia istituzionale con il Comune e con l‘Eav. In tal modo si potranno programmare le necessarie opere di abbattimento e la conseguente riqualificazione della zona”.Longobardi e Cammarota aggiungono: “Nelle scorse settimane abbiamo effettuato un sopralluogo con i tecnici per definire priorità e interventi. L’area ora è interessata da azioni di pulizia, ... Leggi la notizia su anteprima24

