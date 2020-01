Album più venduti e singoli nel 2019 | Ultimo e De Palma primi

Album più venduti nel 2019 - in vetta il fenomeno Ultimo che trascina (e salva) la musica pop italiana con i Big in affanno - scompaiono le cantanti : Non c’è storia nel panorama attuale della musica italiana. Ultimo trionfa nella classifica annuale Top Of The Music Fimi/GfK 2019 – che include i canali fisico, digitale e streaming premium – con ben tre Album: “Colpa delle favole” (al primo posto), “Peter Pan” (quarto) e “Pianeti” (undicesimo posto). Il golden boy del cantautorato spinge così in alto la musica pop italiana con i Big in evidente affanno. Il rap ormai è ...

Gli Album più venduti in Italia nel 2019 : ecco la Top 100 completa : Gli album più venduti del 2019 hanno finalmente una classifica dedicata, rilasciata direttamente da FIMI. Se non lo avete già scordato, il 2019 è stato ricco di proposte musicali e di singoli che si sono imposti come vere e proprie hit durante tutto l’arco del vecchio anno. Il primo riconoscimento va a Ultimo, il giovane cantautore romano che con il suo Colpa delle Favole, occupa il primo posto della Top 100. Al momento conta tre dischi ...

Colpa delle Favole di Ultimo è l’Album più venduto del 2019 : Con il suo Colpa delle Favole Ultimo è in vetta alle classifiche degli album più venduti del 2019: sul podio insieme a lui anche Salmo e il collettivo Machete, mentre Fred De Palma conquista quella dei singoli con Una volta ancora. Ultimo: l’album più venduto Secondo una classifica che tiene conto delle vendite fisiche, digitali e di quelle in streaming premium, Ultimo si sarebbe aggiudicato il podio dell’album più venduto con il suo ...

Classifica Album più venduti del 2019 : domina Ultimo - floppano i nomi blasonati : Ultimo Nuovo riconoscimento per Ultimo. L’album del giovane cantante romano, intitolato Colpa delle Favole, è il più venduto del 2019 con tre dischi di platino all’attivo. Sul versante dei singoli, l’anno appena trascorso è stato invece dominato da Fred De Palma, forte del successo della hit estiva Una Volta ancora (cinque dischi di platino). Classifica degli album più venduti nel 2019 Ultimo è presente per ben due volte nella ...

Album più attesi del 2020 : titoli - artisti e calendario uscite : Album più attesi del 2020: titoli, artisti e calendario uscite Il secondo decennio degli anni Duemila è iniziato da pochi giorni e i riflettori degli appassionati di musica sono puntati sui prossimi Album in uscita. Vediamo quali sono i dieci dischi più attesi del 2020. Il ritorno delle punk star Green Day A distanza di quattro anni da Revolution Radio, tornano le punk star Green Day con Father Of All… Un Album compatto, aggressivo e ...

Arriva l’Album più venduto del 2020 - Colpa Delle Favole di Ultimo in vetta ma Fred De Palma prende i singoli : L'album più venduto del 2020 è Colpa Delle Favole. Il giovane cantautore romano conquista infatti la vetta dei dischi più venduti con il lavoro che contiene I Tuoi Particolari, con la quale ha raggiunto il secondo posto nell'ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni. Ultimo conquista la vetta degli album più venduti Colpa Delle Favole precede le vendite di Playlist di Salmo, album che il rapper di Olbia porterà ...

Classifica Spotify 2019 : Album e artisti più ascoltati. Ecco i dati : Classifica Spotify 2019: album e artisti più ascoltati. Ecco i dati Fine anno, è tempo di bilanci. Quest’oggi ci occupiamo della Classifica Spotify della musica più ascoltata del 2019. Al giorno d’oggi lo streaming è diventato sempre più importante e in prima linea c’è questo servizio on demand che ormai ha raggiunto oltre 248 milioni di persone, mettendo a loro disposizione una quantità immensa di musica, che, con poche ...

Spotify – Artisti - brani ed Album più ascoltati del 2019 : la classifica : Il 2019 sta per finire, un altro anno ricco di musica ed hit da radio. Andiamo quindi a scoprire i brani, gli album ed Artisti più ascoltati di quest anno Sta per finire un altro anno, e come da tradizione iniziano ad uscire le varie classifiche, specie nel mondo dello spettacolo. Anche quest anno, Spotify […] L'articolo Spotify – Artisti, brani ed album più ascoltati del 2019: la classifica proviene da www.inews24.it.

Non si può prescindere da YouTube per premiare gli Album più ascoltati : Billboard ha annunciato che, a partire dal 2020, le visualizzazioni dei video musicali su YouTube verranno inserite nella classifica dei duecento album più ascoltati. Le classifiche di Billboard sono da sempre uno dei punti di riferimento dell’industria discografica riportando fedelmente i gusti del pubblico in base alle vendite degli album musicali. Oltre ai flussi di YouTube, Billboard conterà anche quelli provenienti da altre piattaforme ...

Non si può prescindere da Youtube per premiare gli Album più ascoltati : Billboard ha annunciato che, a partire dal 2020, le visualizzazioni dei video musicali su Youtube verranno inserite nella classifica dei duecento album più ascoltati. Le classifiche di Billboard sono da sempre uno dei punti di riferimento dell’industria discografica riportando fedelmente i gusti del pubblico in base alle vendite degli album musicali. Oltre ai flussi di Youtube, Billboard conterà anche quelli provenienti da altre piattaforme ...

Harry Styles : quale canzone del nuovo Album “Fine Line” ami di più? : Il sondaggione che fa al caso tuo The post Harry Styles: quale canzone del nuovo album “Fine Line” ami di più? appeared first on News Mtv Italia.

Album con più incassi di tutti i tempi - ecco la classifica : Album con più incassi di tutti i tempi, ecco la classifica Parlando di musica, non c’è nulla di più comune che confrontare gli Album comparando le vendite, come se queste fossero l’unico indicatore della bontà di un disco. È anche vero che i media abbondano di classifiche che, tenendo in conto i parametri più disparati, fanno lo stesso. In questo caso saranno prese in considerazione i dati di vendita negli USA e nel resto del ...

La classifica degli Album più venduti della settimana : 1° Cesare Cremonini - 2° Tiziano Ferro - 3° Biagio Antonacci : Gli album più venduti della settima in Italia sono quelli di Cesare Cremonini, di Tiziano Ferro e di Biagio Antonacci, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto della classifica Fimi/Gfk. Nella settimana compresa tra il 29 novembre e il 5 dicembre, in Italia l'album più acquistato dagli ascoltatori è stato il Best of di Cesare Cremonini, Cremonini 2C2C The Best of, che ha scalzato Accetto Miracoli di Tiziano Ferro dalla vetta che ...

Migliori Album 2019 : pezzi più ascoltati e classifica per autore : Migliori album 2019: pezzi più ascoltati e classifica per autore Il 2019 si avvia alla conclusione ed è tempo di stilare tutte le varie classifiche. Oggi prenderemo in considerazione quella dei Migliori album dell’anno in corso, così come ci è stata proposta da Stereogum, sito statunitense che ha un occhio di riguardo per la indie music, spaziando anche tra altri generi, senza dimenticare il gossip. Ci focalizzeremo dunque sulla Top 20 ...