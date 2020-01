Ultime Notizie Roma del 09-01-2020 ore 11:10 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio sembra rientrare l’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran attacco missilistico di Tirana contro le basi americane in Iraq e risposta l’uccisione di sole mani Fa pochi danni nessuna vittima Trump dice che tutte le opzioni restano sul tavolo ma per il momento annuncia solo nuove sanzioni contro gli interessi iraniani oggi la camera americana vuota comunque un progetto di legge per impedire al presidente americano di fare la guerra Teheran giallo intanto sul dizionario ucraino con 176 a bordo tutti morti l’ambasciatore libico all’Unione Europea smentito ieri sera le voci di un sequestro di saraghi al suo rientro da Bruxelles il premier libico Hector Gomez tripletta bene Ha detto gaddur Saracino ha fatto però scalo a Roma intanto a quanto pare ha da l’accoglienza ... Leggi la notizia su romadailynews

