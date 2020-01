Tutti i dubbi sull’aereo ucraino precipitato ieri in Iran (Di giovedì 9 gennaio 2020) Aereo ucraino precipitato in Iran, Tutti i dubbi sull’incidente Nella mattinata di ieri, mercoledì 8 gennaio 2020, mentre l’Iran lanciava i suoi missili sulle basi Usa in Iraq a Teheran è precipitato un aereo di linea ucraino della Ukraine Airlines: il velivolo, diretto a Kiev, si è schiantato al suolo e le 176 persone a bordo, tra equipaggio e passeggeri, sono tutte morte. Una vera e propria tragedia, avvenuta otto minuti dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran. Ciò che è certo è che la compagnia aerea ha escluso che si sia trattato di “qualsiasi tipo di errore umano”: i piloti e l’equipaggio erano molto esperti e a bordo non c’è stato alcun comportamento anomalo. Si è parlato invece di un “guasto tecnico”, identificato poi in un incendio al motore: è stato quello, secondo le fonti ufficiali, a provocare lo schianto ... Leggi la notizia su tpi

