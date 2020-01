Problemi di streaming con la TIM Supreme New? Nessuna limitazione per l’operatore (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non sono chissà quanto sporadici i Problemi di streaming con l'offerta TIM Supreme New. In effetti, ci sono clienti del vettore storico italiano che lamentano l'impossibilità di visionare fluidamente video dalle piattaforme Netflix, YouTube, Amazon dal loro dispositivo mobile abbinato proprio al piano in questione: tutti coloro che lamentano anomalie hanno abbinata alla loro SIM proprio l'offerta qui menzionata e il disservizio si sarebbe presentato a fine 2019 come pure all'inizio di questo 2020. Analizziamo le anomalie in corso: non a torto si parla di soli Problemi di streaming proprio con la TIM Supreme New visto che in effetti le difficoltà riscontrate dai clienti riguarderebbero solo la visione di video online e non la semplice navigazione web, quest'ultima senza alcuna tipologia di intoppi. Al contrario, al tentativo di visionare un serie TV su Netflix o Amazon Prime Video e ... Leggi la notizia su optimaitalia

