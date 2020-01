Ficarra e Picone pungono il GF Vip: Ci allunghiamo così la gente soffre meno (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’orario di inizio del Grande Fratello Vip 4 ha scatenato una serie di polemiche sui social, ma ciò che ha maggiormente lasciato perplessi i telespettatori è la frecciatina che Ficarra e Picone hanno lanciato al reality show di Canale 5. Non è la prima volta che i conduttori di Striscia la notizia pungono i programmi che seguono: è successo precedentemente con Live! Non è la d’Urso e si è ripetuto anche nella serata di ieri, 8 gennaio, con il GF Vip. Ficarra e Picone, al timone del tg satirico di Antonio Ricci per questa prima parte del 2020, hanno – forse volontariamente – allungato il programma con il tentativo di passare la linea ad Alfonso Signorini con netto ritardo rispetto alla tabella di marcia.Conclusi i servizi previsti per l’appuntamento della serata, Picone ha annunciato la fine di Striscia la notizia, ma Ficarra gli ha chiesto di ritardare ancora un po’ il congedo con i ... Leggi la notizia su ilgiornale

