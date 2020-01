È stata operata, si è mostrata così dal letto di ospedale. Preoccupazione per Francesca Barra (Di giovedì 9 gennaio 2020) È stata operata. E ha postato una foto dall’ospedale. I fan di Francesca Barra si sono preoccupati dopo aver visto la foto della bella giornalista in ospedale. Lei e il marito Claudio Santamaria sono tornati da poco da un lungo viaggio negli Stati Uniti: la Barra e Santamaria hanno fatto tappa a New York e Miami e hanno postato sui loro social, tante foto della loro avventura. Nella mattinata di giovedì 9 gennaio, però, Francesca Barra ha postato su Instagram una foto che la ritrae sdraiata su un letto d’ospedale. Francesca Barra non ha spiegato il motivo per cui si trova lì ma ha fatto sapere di essere ricoverata al Niguarda Ca’ Granda di Milano e di aver subito un intervento. Quella foto, però, non aveva l’intenzione di far preoccupare i fan, piuttosto con quello scatto Francesca Barra voleva rassicurare tutti. “Intervento ok: Branco e la sfiga che prospetti alla bilancia…non vi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

