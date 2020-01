Dramma di Capodanno, Marco muore a poche ore dal suo compleanno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ morto dopo oltre una settimana di agonia Marco Torre, il 30enne di Capri vittima di un incidente stradale avvenuto la mattina di Capodanno. Marco è volato via nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, a poche ore dal suo compleanno. Era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli per una emorragia cerebrale. Era in sella al suo motorino quando è finito contro un autobus. Un impatto terribile che ha provocato danni irreversibili con i medici del più grande ospedale del Mezzogiorno che nelle scorse ore ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Nei giorni scorsi i cittadini dell’isola Azzurra avevano organizzato più veglie di preghiera nella speranza che il giovane potesse presto riprendersi. Numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto che in queste ore si stanno susseguendo suoi social. La famiglia di ... Leggi la notizia su anteprima24

